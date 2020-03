Patrizia Mirigliani in lacrime a Domenica In. La figlia di Enzo, patron di Miss Italia, racconta la vicenda del figlio Nicola, prigioniero della droga, che lei stessa ha denunciato dopo dodici anni di sofferenza fatta di urla e minacce. A fine febbraio Mirigliani era già stata ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta e aveva spiegato cosa l'ha spinta a denunciare il figlio. Il giovane è tossicodipendente e dopo una lunga odissea Patrizia non ce l'ha più fatta e si è rivolta ai carabinieri, presentando denuncia per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. L'uomo ora è costretto a indossare il braccialetto elettronico ed è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento: deve restare ad oltre 400 metri dalla mamma.