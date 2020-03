Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe si mette in contatto con la famiglia. Ritorno nella Casa, le ipotesi

Adriana Volpe è tornata nella Casa del Grande Fratello vip 4, ma il mistero non è stato chiarito. Nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo 2020, la concorrente ha avuto, come si legge da un comunicato ufficiale, da parte della "produzione di #GFVIP la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia".

Immediati sono stati i commenti dei fan. Secondo quelli più attenti, il motivo del contatto tra Adriana Volpe e la sua famiglia potrebbe riguardare la figlia. "Lo scorso lunedì - scrivono alcuni follower - Adriana ha chiesto ad Alfonso Signorini di parlare con sua figlia per comunicarle che la trasmissione si è allungata di un mese. Avrà incontrato lei". Le motivazioni, in ogni caso, non sono state comunicate.