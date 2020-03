Ballando con le stelle vuole essere più forte del Coronavirus e Milly Carlucci fa di tutto per non privare i milioni di appassionati di uno dei programmi cult dell'intrattenimento televisivo più seguiti. Intanto ha rassicurato tutti sulla data di inizio dello storico show dedicato al ballo, che prenderà il via il 28 marzo su Rai 1. E poi ha lasciato intendere che, proprio per tener conto delle prescrizioni e delle cautele da osservare in considerazione dell'emergenza dovuta al Covid 19, la formula potrebbe subire delle variazioni almeno fino a quando l'allarme non sarà cessato. Nel frattempo, però, è stato ufficializzato anche il nome del quinto vip in gara: si tratta di Rosalinda Celentano, figlia del "molleggiato" Adriano.