Giulia De Lellis, la foto hot senza reggiseno che fa impazzire i fan

Giulia De Lellis, foto senza reggiseno su Instagram. La giovane influencer ha ammaliato i suoi 4,5 milioni di follower sul popolare social network con uno scatto che ne ha messo in luce la bellezza e il suo seno, celato a fatica da una tuta da lavoro. Nessun messaggio ad accompagnare lo scatto, se non un laconico "Overalls", che vuol dire per l'appunto tuta da lavoro, in inglese. Giulia De Lellis pubblica spesso foto "piccanti" o in abiti sexy, così come video e storie sui vari momenti della sua giornata: dall'allenamento in palestra al rapporto con il suo fidanzato, Andrea Iannone.