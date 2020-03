Sono Zio Tore e Andrea Fratellini i vincitori dell'edizione 2020 di Italia's got talent, lo show televisivo in onda su Sky Uno e Tv8 che accende le luci della ribalta su artisti amatoriali di ogni genere, sportivi, comici, funamboli, inventori e chi più ne ha più ne metta. Il fantastico ventriloquo e il suo simpatico pupazzo hanno trionfato al termine di una finale a dir poco inusuale, anch'essa piegata all'emergenza del Coronavirus. Secondo posto per il cantanmte 13enne Francesco Ferrer, terza classificata la cantante-ballerina 95enne Claudia Lawrence.

All'Italia's got talent Arena di Cinecittà è stata una finale diversa: senza pubblico per effetto delle disposizione dovute al Coronavirus; senza la vulcanica presentatrice Lodovica Comello, impegnata nel portare a termine la sua prima maternità, sostitutita da Enrico Papi; priva di Joe Bastianich, bloccato negli Stati Uniti, come ha detto lui stesso in un videomessaggio "a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale" e sostituito da Enrico Brignano.

Dopo le esibizioni di tutti i finalisti, il televoto del pubblico da casa ha promosso al podio Francesco Carrer, Zio Tore e Andrea Fratellini, Claudia Lawrence e Francesco Ferrer (Guarda il video dello show di Zio Tore e Andrea Fratellini alle audition).

Annunciati i migliori tre, il verdetto finale, in un clima inusuale ma altrettanto emozionante. Gloria e onore anche per gli altri finalisti: Iorio Family, Silvio Cavallo, Antigravity Show, Compagnia Colonna, Sunshine Gospel Choir, Powa Tribe, Emanuele e il cane Chico, Marco Miele e Claudio Morici.

Oltre allle tante sorprese con cui ha preso il via l'ultimo atto di Italia's got talent (quelle legate all'assenza di Lodovica Comello e Joe Bastianich) che hanno lasciato inizialmente spaesati i tanti appassionati dello spettacolo, lo show è proseguito all'insegna dei colpi di scena. Uno dei più sorprendenti è andato in scena proprio a pochissimi minuti dal verdetto finale. Il protrarsi della trasmissione oltre le 23 ha indotto la produzione a far sfilare sul palco tutti i finalisti tranne uno. Al posto di Francesco Ferrer, arrivato in finale grazie al golden buzzer di Federica Pellegrini (Guarda il video) ma minorenne, è comparso un cartonato con l'immagine del giovane cantante portato dalla mamma,

..