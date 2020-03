Ascolti tv giovedì 5 marzo, Don Matteo su Rai 1 supera i 6 milioni di telespettatori

Dopo averla sfiorata due sere prima, Don Matteo 12 supera la soglia dei 6 milioni di telespettatori. E' accaduto nella puntata andata in onda su Rai 1 giovedì 5 marzo; la fiction girata in Umbria, a Spoleto, e interpretata da Terence Hill e Nino Frassica vince la sfida degli asconti tv e tiene davanti al video 6.609.000 italiani per uno share del 26.3%. Assai staccato il film Poveri ma Ricchi su Canale 5 con 1.948.000 e l’8.2% di share. Terzo posto per Le Iene Show su Italia 1 con 1.700.000 spettatori e il 9.2%.

La classifica degli ascolti è completata da Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.199.000 e il 6% di share, Days to kill su Rai 3 con 1.186.000 e il 4.6% di share, la finale di Masterchef 9 su Sky Uno con 1.169.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 1.107.000 (5.1%) nella seconda in cui è stato proclamato il vincitore. A seguire PiazzaPulita su La7 con 1.104.000 spettatori e il 5.6%, Mezz’ora in più-Speciale Coronavirus su Rai 3 con 783.000 spettatori e il 3.3%, Criminal Minds su Rai 4 con 456.000 spettatori e l'1.8%, Nessuno mi può giudicare su Tv8 con 442.000 spettatori e l'1.7% e Redemption sul Nove con 313.000 spettatori e l'1.2%di share.