Masterchef 9, Antonio trionfa in finale: vittoria e proposta di matrimonio a Daniel

Antonio Lorenzon è il vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, il cooking show che si è concluso giovedì 5 marzo su Sky Uno. E' lui, il 43enne art director di Bassano del Grappa il miglior cuoco amatoriale d'Italia. Vince al termine di una finale in cui è stato capace di ribaltare il pronostico, che vedeva favoriti gli altri sfidanti: Marisa Maddalena Maffeo, infermiera salernitana trapiantata a Parma; Maria Teresa Ceglia, la consulente finanziaria di Cerignola che vive a Milano; Davide Tonetti, l'ex manager di moda triestino che ha scelto di fare il papà a tempo pieno.

Vittoria con tanto di colpo di scena finale perché Antonio, qualche minuto dopo aver smaltito l'emozione e la gioia per la vittoria, dal podio della cucina di Masterchef 9 ha fatto la proposta ufficiale di matrimonio - con tanto di anello - a Daniel, il compagno con cui vive da diversi anni e con il quale aprirà un ristorante in Costa Azzurra.

L'atto finale del cooking show, sotto gli occhi attenti e i palati fini dei giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, inizia all'insegna della tensione altissima e di emozioni difficili da gestire. La Mistery Box vede impegnati i quattro finalisti con i 6 ingredienti - alcuni dei quali ostici - che li hanno messi in difficoltà nel loro percorso a Masterchef 9

Mystery Box trovano sei ingredienti, per ognuno diversi, che hanno segnato il percorso dei finalisti all'interno di MasterChef, mettendoli talvolta anche in difficoltà. Con "la mia evoluzione", un rollé di pernice e filetto con carciofo fritto, cime di rapa allo zenzero e schiuma di baccalà, vince Maria Teresa, la cui forte personalità - talvolta ai limiti della competitività e del cinismo - ha fatto nascere sui social un autentico "partito anti".

La consulente finanziaria pugliese-milanese conquista un vantaggio non da poco per l'Invention test, nel quale ci sarà da scegliere e replicare quattro piatti che il giovane chef italiano tristellato Paolo Casagrande propone nel proprio ristorante di Barcellona.

Maria Teresa, potendo beneficiare anche di un colloqui illuminante con lo chef Casagrande, assegna il piatto più difficile a Davide con il dichiarato intento di eliminarlo. E ci riesce senza rinunciare, a eliminazione avvenuta, di compiacersi per il "bersaglio" centrato.

In finale, però, è un altra cosa. Il menù degustazione di Antonio, "Vita e vecchi ricordi" convince più degli altri i tre giudici. Niente da fare per "Itinerario delle mie emozioni"di Marisa e "Contaminazioni di Puglia" di Maria Teresa, alla quale non giovano neanche il tifo e i consigli dalla balconata di mamma Carla.