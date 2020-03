Grande Fratello Vip, ora Asia Valente è davvero a rischio squalifica. L'influencer ha infatti nuovamente usato la parola "down" come offesa nei confronti di un altro concorrente, dopo essere stata il bersaglio di un gavettone. E pensare che era stata già ripresa da Alfonso Signorini per l'uso di questo epiteto, che potrebbe costarle caro. Dopo aver pronunciato l'offesa, l'influencer si è ricordata dell'ammonimento ed è scoppiata a piangere e a nulla sono servite le parole di Valeria Marini, Antonella Elia e dei concorrenti che le si sono avvicinati per calmarla. Ora però rischia la squalifica o qualche altro tipo di provvedimento sanzionatorio, come è avvenuto per Clizia Incorvaia quando aveva dato del "pentito" e "Buscetta" ad Andrea Denver.



