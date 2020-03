Le Iene, scherzo a Elena Santarelli: rubati soldi della sua associazione per regali a Giorgia Venturini

Guarda il video dello scherzo a Elena Santarelli

Elena Santarelli è stata vittima di uno scherzo delle Iene. Sono stati Stefano Corti e Alessandro Onnis a ideare l'atroce beffa che ha mandato su tutte le furie la modella e showgirl: nella reazione è passata dalle lacrime alle imprecazioni, fino ad arrivare a minacciare di picchiare Giorgia Venturini, opinionista di Tiki Taka. In pratica le Iene le hanno fatto credere alla moglie di Bernardo Corradi (complice) che Simone, segretario dell'associazione di beneficenza che la vede impegnata in primissima linea, ha rubato soldi dal conto corrente dell'associazione stessa. Soldi che ha poi speso in regali, cene e follie di ogni genere per cercare di conquistare Giorgia Venturini. Elena e Giorgia hanno persino rischiato di darsele!

Guarda il video dello scherzo a Elena Santarelli