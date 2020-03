Il Coronavirus blocca anche La Corrida: la Rai decide lo stop per il programma di Carlo Conti

Il Coronavirus blocca anche La Corrida. La Rai ha deciso di sospendere il programma in onda sulla prima rete e condotto da Carlo Conti per far fronte alle nuove disposizioni legate all'emergenza. Negli studi televisivi, infatti, è vietato l'accesso al pubblico e questo è un elemento fondamentale per lo show di Conti. Nel format, infatti, è il pubblico in studio a valutare le varie esibizioni e a premiarle o con un applauso o a bocciarle con fischietti, pentole e campanacci non appena il semaforo diventa verde. La puntata prevista in prima serata per venerdì 6 marzo, dunque, salta. Una decisione simile potrebbe essere presa il serale di Amici.