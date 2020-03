Grande Fratello vip 4, la manovra per evitare Montalbano: il programma viene spostato e ci sono altre novità

Meteo

Video Perugia-Bettolle, giornata difficile: pioggia, nevischio, grandine e incidenti stradali. Lunghe code

Mattinata difficile quella del 3 marzo 2020 sulla superstrada Perugia-Bettolle a causa del maltempo. Per diverse ore la quattro corsie è stata battuta non solo dalla pioggia ma anche dal nevischio e a tratti dalla grandine. Ovviamente molto complessa e rallentata la circolazione in considerazione della ridotta visibilità. A complicare ulteriormente la situazione un incidente stradale che si è ...