L'amica geniale, nuovo record di ascolti per l'ultima puntata della serie su Rai 1 sulla vita di Lila e Lenù

L'amica geniale-Storia del nuovo cognome chiude in bellezza con l'ennesima vittoria nella sfida degli ascolti tv. L'ultima puntata della serie andata in onda su Rai 1 ha fatto registrare il 28% di share e ben 6.941.000 spettatori davanti al video. Un successo sostanzialmente annunciato, visti i dati che la fiction diretta da Saverio Costanzo aveva fatto registrare nelle puntate precedenti.

L'ultimo atto della produzione televisiva basata sul romanzo di Elena Ferrante ha proposto diversi epiloghi, uno per ognuna delle storie delle amiche Elena "Lenù" e Lila, le protagoniste assolute della vicenda.

Elena si è laureata alla Normale di Pisa, dove ha conosciuto Pietro e visto pubblicato il suo primo romanzo, alla presentazione del quale c'è stato il colpo di scena più clamoroso: in platea, a replicare a un critico letterario che stava stroncando l'opera d'esordio di Lenù - c'era niente meno che Nino Sarratore, il primo grande amore di Elena che molti anni prima l'aveva disillusa avendo una relazione con Lila.

Tanto in ascesa il cammino di Elena, quanto in picchiata la parabola di Lila, lei traditrice che alla fine è costretta ad arrendersi alla relazione del marito Stefano con Ada e a lasciare Napoli con il figlioletto Rino per andare a vivere a San Giovanni a Teducci e faticare - umiliata - in un salumificio.

Tornando agli ascolti tv di lunedì 2 marzo, ben lontana da L'amica geniale.Storia del nuovo cognome è finito il Grande Fratello Vip 4 su Canale 5 con 3.650.000 spettatori e 18.9% di share. Terzo posto per Overdrive su Italia 1 (1.518.000 spettatori e 5,7%); a seguire Quarta Repubblica su Rete4 (1.111.000 e 5.4%), Hawaii Five-0 su Rai2 (1.079.000 spettatori e 4.2%), Mister felicità su Rai 3 (985.000 spettatori e 3.6%), Eden-Un pianeta da salvare su La7 (632.000 e 2.7%), Little Big Italy sul Nova (462.000 e 2%) e La tela dell’assassino su Tv 8 (276.000 spettatori e 1%)