Grande Fratello vip 4, il pianto di Fabio Testi. Appello al pubblico in diretta tv: "Fatemi uscire" VIDEO

Lacrime e una richiesta inusuale, un appello accorato con la voce rotta dal pianto. E' quella di Fabio Testi rivolto al pubblico in diretta tv: "Vi prego, fatemi uscire".

Il concorrente lo ha detto in confessionale nella puntata di lunedì 2 marzo 2020, su Canale5 del Grande Fratello Vip 2020. Testi è stato informato nella Casa più spiata d'Italia della diffusione del Coronavirus e si è detto estremamente preoccupato per il figlio che vive a Shangai da 12 anni.

Durante la diretta Alfonso Signorini manda in onda il video del figlio che abbracciato alla compagna lo saluta e lo tranquillizza. L'attore piange, parla con la voce che si spezza: "Non riuscire a parlare con i miei figli è brutto, io sono nato mammo, io sono qui e non andrò via, ma chiedo al pubblico che mi faccia uscire, perché davvero io ho bisogno di stare con i miei figli". Alfonso Signorini commenta: "Credo che il pubblico saprà ascoltarti Fabio" (clicca qui guarda il video).

Fabio Testi è risultato poi fra i nominati della quindicesima puntata con Asia Valente e Sara Soldati. Vedremo chi uscirà.