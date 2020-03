Grande Fratello vip 4, contro Antonella Elia croce e sale: il video e il rimprovero di Alfonso Signorini

Nella puntata del Grande Fratello vip 4 di lunedì 2 marzo 2020 tiene banco la lite fra Antonella Elia e Valeria Marini. Ma ecco il retroscena delle provocazioni. Scambio di provocazioni nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini ha mandato in onda un video che mostra le provocazioni che avrebbero indotto a una reazione da parte di Antonella. “Passa davanti a me e si fa il segno della croce. Lei è una strega, non io” ha detto Antonella profondamente offesa, denunciando che Valeria e Fernanda Lessa la accuserebbero di essere “satanica”.

Per approfondire leggi anche: Antonella Elia mette le mani addosso a Valeria Marini

Alfonso Signorini ha accusato Fernanda e Valeria di avere replicato il tristissimo precedente che ebbe per protagonista Mia Martini: “Mi sembrano discorsi medioevali. I rosari si usano per pregare, non si portano al Grande Fratello. La strada di Mia Martini è cominciata da lì. E poi ci scandalizziamo”.