Masterchef Italia, cosa fanno i cuochi vincitori delle passate edizioni del coocking show di Sky Uno

Spyros Theodoridis, Tiziana Stefanelli, Federico Francesco Ferrero, Stefano Callegaro, Erica Liverani, Valerio Braschi, Simone Scipioni, Valeria Raciti: chi sono? Sono i vincitori delle edizioni di Masterchef Italia che dal 2012 hanno acceso le luci della ribalta sui migliori cuochi amatoriali d'Italia. Si sono messi in gioco insieme a centinaia di altri aspiranti chef e alla fine sono saliti sul gradino più alto del cooking show in onda su Sky Uno.

Passione, determinazione e talento li hanno guidati sin da quando hanno varcato la soglia della cucina più famosa d'Italia e ora idealmente aspettano di conoscere chi - fra Davide, Marisa, Antonio e Maria Teresa - sarà il loro successore al termine della finale dell'edizione 2019, in onda giovedì 5 marzo, alle 21,15.

Aspiranti chef diventati famosi grazie alla televisione e ai verdetti dei giudici a partire dal sempre presente Bruno Barbieri, fino ad Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli, Carlo Cracco, Joe Bastianich e Antonia Klugmann. Ma cosa fanno i vincitori di Masterchef Italia, quali strade hanno intrapreso dopo la vittoria del cooking show grazie alla quale hanno intascato un premio in denaro e conquistato l'opportunità di pubblicare il proprio primo libro di ricette?

2012 - Spyros Theodoridis

Vinta la prima edizione di MasterChef Italia, ha inizialmente aperto il 1495 Restaurant a Scandiano (Reggio Emilia), cedendone poi la gestione per poi scrivere libri - "Cuoco per emozione" e "Help Kitchen-Guai in padella" - e condurre programmi di cucina. Attualmente, invece, si occupa di corsi di cucina, cooking show e consulenze.

2013 - Tiziana Stefanelli

Conquistata la vittoria nella cucina di Masterchef, l'avvocatessa ha aperto il ristorante Nest a Roma, ha pubblicato il libro "Avvocato in cucina", e partecipato come giurata a "Cuochi e fiamme" su La7 con lo chef Simone Rugiati e a "La Prova del cuoco".

2014 - Federico Francesco Ferrero

Dopo il successo nel cooking show, il medico-nutrizionista torinese ha comunque proseguito la propria carriera senza abbandonare la passione per la cucina. Ha scritto "Missione leggerezza" e "L’apericena non esiste", curato una rubrica sul quotidiano La Stampa, accettando consulenze per alcune aziende alimentari e interpretando lo spettacolo "In principio era il brodo".

2015 - Stefano Callegaro

Stefano Callegaro è stato per qualche tempo lo chef dell’Hostaria Hospital di Rovigo e poi, dopo la chiusura del locale, si è dedicato all'attività di cuoco a domicilio con l'impresa Chef at home.

2016 - Erica Liverani

La fisioterapista romagnola, che nella cucina di Masterchef Italia ha trovato l'amore legandosi a Lorenzo De Guio, il macellaio che nella quinta edizione arrivò fino alla semifinale, ora insieme alle sorelle gestisce a Ravenna il Raflò, tavola calda con pastificio e gastronomia.

2017 - Valerio Braschi

L'allora diciannovenne vincitore della sesta edizione, dopo aver stupito tutta Italia per la sua brillantezza e per un'innata capacità di innovare e sperimentare nuovi abbinamenti, ha continuato a sviluppare la propria grande passione. Oggi lavora come cuoco in giro per il mondo ed è consulente di molte aziende del settore e di una serie di ristoranti gourmet.

2018 - Simone Scipioni

Il giovane cuoco marchigiano continua a vivere da solo a Montecosaro, un borgo in provincia di Macerata, insieme all'amato cane. Dopo la vittoria ha intrapreso la carriera di consulente e partecipa a eventi e show cooking in Italia e nel mondo, continuando a coltivare il grande sogno di aprire un ristorante.

2019 - Valeria Raciti

La trentenne segretaria di Acireale, vincitrice dell'ultima edizione di Masterchef Italia racconta che sta girandi il mondo insieme al marito per scoprire sapori e culture nuove. Di recente è stata a Dubai, dove nel ristorante di Giorgio Locatelli ha cucinato insieme allo chef una spettacolare cena stellata.