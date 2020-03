Pechino Express 2020, anticipazioni puntata martedì 3 marzo: tappa a Bangkok per le 7 coppie rimaste in gara

Pechino Express 2020, martedì 3 marzo in prima serata su Rai 2 la quarta puntata della trasmissione condotta da Costantino della Gherardesca. Sette le coppie in gara: Wedding Planner (che hanno vinto la scorsa puntata), Top, Mamma e figlia, Inseparabili, Sopravvissuti, Gladiatori e Collegiali. Per loro una tappa interamente ambientata nell'affascinante Bangkok: partiranno da Wat Suthat Thepwararam fino al tempio di Wat Benchamabophit, a metà percorso due coppie accederanno alla prova immunità. La vincitrice avrà il lasciapassare diretto per la Cina. Alla fine della puntata Costantino della Gherardesca rivelerà se ci sarà eliminazione oppure no. La scorsa puntata era terminata con una accesa lite tra Vera Gemma e Soleil, ex volto di Uomini e donne e ex naufraga de L'Isola dei famosi.