La vita promessa 2, trama e anticipazioni dell'ultima puntata in onda l'8 marzo su Rai 1

Dopo aver vinto la sfida degli ascolti di domenica 1 marzo (4.582.000 spettatori e 19,3% di share contro 2.601.000 spettatori e 14.8% di share di Non è la D'Urso), La vita promessa 2 si appresta a regalare al proprio pubblico i colpi di scena della puntata finale, in programma domenica 8 marzo alle 21,25 in prima visione su Rai 1. Al centro della trama dell'ultimo atto della fiction di Ricky Tognazzi con Luisa Ranieri ci sarà la perenne lotta di Carmela, contro tutto e tutti, per realizzare i propri sogni.

Impresa difficilissima, visto che dovrà fare i conti con gli speculatori che vogliono privarla del suo ristorante e con gli eventi che vedono protagonista la sua famiglia. I figli hanno tutti qualcosa da nascondere e la scoperta dei loro segreti rappresenterà un esame durissimo per Carmela; solo la sua grande determinazione l'aiuterà ad andare avanti anche perché nel frattempo dovrà continuare a fronteggiare la passione violenta e senza scrupoli del mafioso Vincenzo Spanò. Un'ancora di salvezza potrebbe esserci ed è rappresentata da Bruno, il padre della piccola Sara arrivato a New York dalla Germania nazista, ma anche in questo caso Carmela dovrà convivere con un inaspettato colpo di scena: la moglie, che Bruno credeva morta dopo la sparatoria con i nazisti al confine con la Polonia, è viva e potrebbe anche lei arrivare in America.