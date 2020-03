Live - Non è la d'Urso, l'amante di Francesco Sarcina: "Quattro anni insieme". Clizia Incorvaia, la reazione

A Live - Non è la d'Urso di domenica 1 marzo 2020, la storia fra Francesco Sarcina e la ex Clizia Incorvaia, quest'ultima salita agli onori delle cronache per la sua partecipazione (e squalifica) dal Grande Fratello vip 4. Clizia affronta le 5 sfere.

Poi l'intervista a una ex amante di Francesco Sarcina per 4 anni, lo conobbe quando aveva 17 anni: “Mi sono trasferita a Milano a 18 anni visto che lì c’era lui, ero molto piccolina lui aveva 38 anni”. Continua dicendo di sapere che "era separato in casa che con Clizia Incorvaia, un matrimonio di solo gossip. Il 29 gennaio è finita la nostra storia, mi sono illusa e mi ha illusa. Sono stata con lui per quattro anni“.

“Mi dispiace, cornuta e mazziata - ha replicato Clizia Incorvaia - Le donne intelligenti si innamorano di persone così. Io sono cresciuta con la legge dell’amore eterno... C’erano tante ragazze giovani che mi mandarono dei messaggi. Io in realtà in questi ultimi due anni, quando scoprii le chat, iniziai un percorso duro diventando insicura e fragile, si insinuò un tarlo. C’ho messo due anni a superare questa cosa, per perdonarmi, lei era una delle tante. Le faceva sentire tutte esclusive“.