Il Commissario Montalbano su Rai1 il 9 e il 16 marzo con due nuovi episodi, le anticipazioni. Novità nel 2021

Torna il Commissario Montalbano. Partono due nuovi episodi proprio in questo mese di marzo 2020 che è cominciato. Si tratta di 'Salvo amato, Livia mia' e 'La rete di protezione' in programma su Rai1 in prima serata lunedì 9 e 16 marzo. Un altro episodio, tratto da 'Il metodo Catalanotti' è già stato girato ed è in fase di lavorazione per andare in onda l'anno prossimo, nel 2021.

Saldo nel suo ruolo Luca Zingaretti che da 20 anni interpreta il ruolo di Salvo, mentre queste puntate arrivano dopo la scomparsa del padre letterario, Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi. Veniamo alle anticipazioni.

In 'Salvo amato, Livia mia' Montalbano si trova ad indagare sull'omicidio di Agata Cosentino, una cara amica della sua eterna fidanzata conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato un paio di anni prima di trasferirsi di nuovo a Vigata ed essere assunta all'archivio comunale. In 'La rete di protezione' invece, il commissario dovrà risolvere il rebus relativo a uno spaventoso quanto incomprensibile attentato compiuto nella scuola frequentata dal figlio di Augello. Zingaretti, data la malattia di Sironi ha messo mano anche alla regia. Con questi due episodi sale a 36 il numero di film complessivi dedicati alle storie del commissario di Vigata, che nelle ultime stagioni ha raggiunto picchi superiori ai 12 milioni di spettatori con il 44% di share.