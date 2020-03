Live - Non è la D'Urso, tra gli ospiti c'è Nina Moric, accusata dalla madre di Luigi Mario Favoloso di aver dato un morso al suo cane, Baghera. L'ex modella ha voluto replicare a queste accuse choc in studio. "Tutte bugie, la madre di Luigi vuole screditarmi per offuscare le violenze di suo figlio su di me" (leggi qui a cosa si riferisce). Il confronto tra le due donne in studio è stato molto acceso e si è intersecato con la vicenda amorosa tra la ex di Fabrizio Corona e Luigi Mario Favoloso, finita tra accuse, denunce e la finta scomparsa del giovane.