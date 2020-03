Live - Non è la D'Urso, tra le ospiti c'è l'influencer Elisa De Panicis, che nei giorni scorsi ha pubblicato un video parlando del Coronavirus. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciata andare con alcune frasi choc, relative al fatto che l'epidemia stava interessando prevalentemente il nord Italia, alludendo al paradosso per cui i cittadini del nord - che hanno sempre chiamato "terroni" quelli del sud - ora dovessero guardare proprio a quelle regioni per "fuggire" dal virus. La De Panicis, interpellata da Barbara D'Urso, ha provato a giustificarsi: "Ho detto quelle frasi sbagliando, ma come reazione ad una crisi di ansia che avevo avuto. A volte mi capita, ma era una risata isterica, nulla di più". Ma le sue parole non hanno fatto altro che alzare la temperatura degli ospiti in studio...ma contro di lei.