Coronavirus, ecco come funziona la convivenza con l'epidemia venuta dalla Cina. A parlarne è Heather Parisi, che vive da 10 anni ad Hong Kong, in collegamento con il programma di Canale 5, Live - Non è la D'Urso insieme al marito. La showgirl ha raccontato in un video come si vive quotidianamente in Oriente: "Niente vita sociale, prodotti razionati e difficili da trovare, scuole chiuse fino al 20 aprile, mascherine ovunque, anche in ascensore. Io la tolgo solo quando faccio jogging", ha spiegato. In studio, intanto, il dibattito si è scatenato soprattutto tra Alessandra Mussolini e Alba Parietti, in modo particolare sull'uso e l'utilità delle mascherine.