Samanta Togni e Mario Russo a Domenica Live: così è nata la nostra storia d'amore. Foto e video del matrimonio

Samanta Togni e Mario Russo sono stati ospiti di Barbara D'Urso a Domenica Live (guarda lo spacco vertiginoso del suo abito). La coppia è reduce dal viaggio di nozze in Lapponia e a Dubai e su Canale 5 ha raccontato il loro incontro e come è stata la loro storia d'amore. "Ci siamo conosciuti in treno circa 7 mesi fa", ha spiegato Mario Russo, chirurgo estetico. "Poi la nostra conoscenza è proseguita su Instagram: io le ho chiesto subito se potevamo rivederci, ma lei ha rifiutato. Però ci siamo risentiti poco dopo e il nostro primo incontro è avvenuto sul lago di Piediluco, vicino a Terni, dove lei abita e dove io sono rimasto una settimana", come spiega nel video che riportiamo sotto. Da lì l'amore tra il chirurgo estetico e l'insegnate di Ballando con le stelle è sbocciato subito, tanto che i preparativi del matrimonio sono iniziati presto. Guarda qui le foto del matrimonio al Mulino Eroli di Narni e il ballo scatenato alla festa in cui Samanta è rimasta in reggiseno.