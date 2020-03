Domenica Live, Pasquale Laricchia risponde alle accuse: "Botte a Victoria Pennington? E' una bugiarda". Video

Pasquale Laricchia, ospite domenica 1 marzo 2020 di Domenica Live da Barbara D'Urso, ha risposto alle accuse choc della sua ex, Victoria Pennington. Laricchia, poi raggiunto nello studio di Canale 5 dalla sua bambina di 8 mesi, ha risposto di non aver mai picchiato l'ex compagna. "Lei è una bugiarda e una diffamatrice. Io non sono stato mai chiamato da polizia o carabinieri e non le ho mai dato botte. La sua è una vendetta, perché i problemi erano altri, legati ai soldi", spiega nel video. La D'Urso ha chiesto più volte a Pasquale se non fosse quindi vero che la polizia lo abbia chiamato dopo le accuse di Victoria, chiedendogli anche prove concrete delle sue affermazioni negative.