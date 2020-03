Samanta Togni e il marito Mario Russo saranno ospiti oggi, domenica 1 marzo 2020, di Barbara D'Urso a Domenica Live. L'insegnante di ballo di Terni si è sposata due settimane fa con il chirurgo estetico al Mulino Eroli di Narni, per poi partire per il viaggio di nozze in due tappe: prima la Lapponia, in Finlandia, poi al caldo di Dubai. Proprio il loro amore e il loro matrimonio sarà al centro dell'intervista che farà loro Barbara D'Urso, su Canale 5, a partire dalle ore 17.20.



