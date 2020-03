Video Gonzalo Higuain a C'è posta per te: "Preferisco colpire la gente per motivi umani più che per il calcio"

Guarda il video: Gonzalo Higuaìn dietro le quinte di C'è posta per te

"Vengo a C'è posta per te perché le persone che partecipano ti cercano per motivi umani e arrivare alla gente per questo è più bello che per motivi calcistici". Lo ha detto Gonzalo Higuain dietro le quinte della trasmissione condotta da Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 e a cui il calciatore ha partecipato sabato 29 febbraio. Il video è stato pubblicato su Vitty, portale delle trasmissioni di Maria De Filippi. L'attaccante argentino della Juventus ha svelato che le lettere più belle che ricorda sono quelle che scriveva a Babbo Natale: "Il tempo in cui si aspettava il regalo era bello e quando arrivava era il momento più bello della vita. Tanta ansia, poi quando lo vedevi era una gioia immensa".

Guarda il video: Gonzalo Higuaìn dietro le quinte di C'è posta per te

Guarda anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino dietro le quinte di C'è posta per te