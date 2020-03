Video C'è posta per te, Belen Rodriguez e Stefano De Martino dietro le quinte. Lei: vorrei una tua lettera

Guarda il video Belen Rodriguez e Stefano De Martino dietro le quinte

Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino sono stati protagonisti della trasmissione C'è posta per te del 29 febbraio, presentata come al solito da Maria De Filippi e andata in onda su Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset. La coppia ha commosso e fatto ridere il pubblico in studio e i milioni di telespettatori che hanno seguito la puntata a casa. Ma molto divertente è stato anche il dietro le quinte della trasmissione, pubblicato da Witty, il portale delle trasmissioni di Maria De Filippi. "Quanta importanza dai a una lettera?", chiede De Martino a Belen. E lei: "Darei tanta importanza se tu mi scrivessi una lettera, poi ne ho ricevute tante, ma non mi sono piaciute. Ne vorrei una tua". E lui la prende a ridere: "Va bene, ti farò scrivere dal mio avvocato".

