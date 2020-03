C'è posta per te, l'attaccante juventino Higuain è la sorpresa di un papà speciale ai suoi tre figli

C'è posta per te, l'attaccante argentino Gonzalo Higuain è la sorpresa di un papà speciale ai suoi tre figli. Emozioni e lacrime nel programma in onda sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Papà Mario racconta gli anni della sua malattia, del tradimento della moglie che se ne è poi andata di casa, a quando lui era stato costretto ad andare a lavorare in Germania per cinque anni lasciandoli "uno nelle mani dell'altro". Fino a quando Samuele riesce ad avere un contributo e ad aprire una gelateria a Cosenza, permettendo così al papà di ritornare a casa e lavorare con lui. L'abbraccio di Higuain è il regalo che papà Mario vuole fare ai suoi figli per ringraziarli di tutto, anche delle troppe rinunce che sono stati costretti a fare. "Ho tre figli meravigliosi che amo più della mia stessa vita", dice Mario. "Ho chiesto di venire a un campione, come voi", ed arriva Higuain. "Questo signore è un esempio, il vero amore è quello per i figli. Quando è nata mia figlia tutto è cambiato, perché c'è una persona più importante di me", evidenzia Higuain.