C'è posta per te, Belen Rodriguez e Stefano De Martino accettano l'invito di Maria De Filippi: ecco che succede

C'è posta per te, Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino accettano l'invito di Maria De Filippi e intervengono al programma in prima serata di canale 5. In studio i comici Pio e Amedeo che aiutano il timido Gabriele a fare la proposta di matrimonio alla bella fidanzata, Giorgia. Belen e Stefano accettano di fare i testimoni di nozze nel caso in cui lei accetti. Davanti a Gabriele in ginocchio, con l'anello in mano (regalato da Belen), Giorgia dice sì. Belen si commuove. Il matrimonio si farà. Belen e Stefano pagheranno cucina e bomboniere, oltre al famoso anello. "Grazie ragazzi, siete dei cuori d'oro" dicono Pio e Amedeo alla bellissima coppia vip. Il siparietto si chiude con un applauso agli sposi. Una curiosità. Gabriele, vincendo la sua timidezza, anticipando il racconto della sua storia aveva chiesto a Belen: "Come sta la farfallina?". E lei: "Sempre lì, non si muove".