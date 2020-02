Sandra Milo cade in diretta tv a Italia sì: Marco Liorni la soccorre. L'urlo e la paura in studio VIDEO

Paura in diretta tv, oggi sabato 29 febbraio, per la rovinosa caduta di Sandra Milo. Siamo nel programma di Rai1 Italia sì. E' stato Marco Liorni a soccorre l'attrice e poi a rassicurare sulle sue condizioni. In studio momenti di caos e paura. Sandra Milo è stata ospite nel programma di Rai1 per parlare del tema "Sfidate la vita". A intervento concluso, l'attrice si è alzata e Marco Liorni l'ha presa per la mano per scendere dalla pedana. L'attrice è però scivolata sui gradini ed è caduta a terra. Immediato il soccorso del conduttore e dei tecnici di studio. Per fortuna, Sandra Milo si è rialzata senza problemi: una botta e tanto spavento. Video, ovviamente, subito virale sui social.

RAGAZZI SANDRA MILO CADE IN DIRETTA ✈️ pic.twitter.com/68Dx7HbMZo — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2020