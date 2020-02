Ballando con le stelle 2020, le ultime sul cast: chi parteciperà al programma di Milly Carlucci

Ballando con le stelle 2020, il conto alla rovescia è cominciato. Manca l'ufficializzazione del cast del programma televisivo di Rai1 condotto da Milly Carlucci, ma le indiscrezioni trapelano. Intanto la data d'inizio. Si parte fra meno di un mese.

Il primo appuntamento su Rai Uno sarà quello di sabato 28 marzo. Ballando andrà in onda per circa due mesi: la finale è prevista per sabato 23 maggio. Confermata la giuria degli ultimi anni composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto. Da valutare ancora la presenza della criminologa Roberta Bruzzone e del giornalista Alberto Matano a bordo campo. Certa la presenza di Paolo Belli e la sua band mentre tra i ballerini professionisti assenza confermata quella di Samanta Togni. Non è ancora noto il nome di chi prenderà il suo posto mentre sembrano certe le presenze di altri professionisti quali Raimondo Todaro, Samuel Peron, Lucrezia Lando, Veera Kinnunen, Stefano Oradei.

Nel cast dei concorrenti certa Barbara Bouchet. Per quanto riguarda gli altri concorrenti si parla di Daniele Scardina, Veronica Pivetti, Elisa Isoardi, Francesca Fialdini, Arisa, Francesca Piccinini, Can Yaman, Me contro Te.