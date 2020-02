Domenica Live, ospiti e anticipazioni della puntata di domenica primo marzo 2020

Ospiti e anticipazioni della puntata di Domenica Live di domani, domenica 1 marzo. Il programma va in onda su Canale5. Ci saranno in studio Alba Parietti con il figlio e la fidanzata (tutti e tre per la prima volta in studio), Pasquale Laricchia che prima risponderà alle accuse della sua ex e poi parlerà della sua fidanzata e della figlia che hanno avuto. Infine per il torneo di Domenica Like Marco Cucolo (il fidanzato di Lory Del Santo) dovrà interpretare Jack di Titanic. Il salotto di Barbara d'Urso è seguitissimo e anticipa la puntata di Live Non è la d'Urso (Leggi qui ospiti e anticipazioni).