Masterchef 9, i profili dei 4 finalisti del cooking show di Sky Uno

Quattro pretendenti e una poltrona, quella di Masterchef 9 che vale 100 mila euro e la possibilità di pubblicare il proprio primo ibro di ricette. E' questo l'obiettivo del quattro finalisti del cooking show di Sky Uno, che si contenderanno la vittoria nella finalissima nella puntata in programma giovedì 5 marzo 2020. Due donne, Marisa e Maria Teresa, e due uomini, Antonio e Davide, dovranno convincere i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.

ANTONIO LORENZON

Arriva da Bassano del Grappa, in provincia di Treviso, ha 43 anni e vive da 17 anni con il suo comapgno Manuel. Di professione art director, ha si è appassionato alla cucina acquisendo le basi della tecnica e della tradizione dalla mamma e il coraggio di sperimentare dal padre. Ha gusto ed estro, che lo ha fatto apprezzare anche per l'abilità nell'impiattamento. Il suo sogno? Aprire un B&B a Nizza ispiratyo all'italianità.

MARIA TERESA CEGLIA

E' nata a Cerignola, in provincia di Foggia, ma vive a Milano dove si occupa di consulenza finanziaria. Ha 31 anni e un carattere diretto, che non sempre ha incontrato la simpatia degli altri cuochi amatoriali in gara a Masterchef 9. Puntigliosa e determinata nel tenere ogni situazione sotto controllo, cerca di evolvere le conoscenze apprese in famiglia con piatti che sgtrizzano l'occhio all'innovazione. Si è preparata a Masterchef 9, seguendo tutte le puntate delle passate edizioni e prendendo appunti in un quaderno preziosissimo.

MARISA MADDALENA MAFFEO

Arriva da Parma, dove fa l'infermiera, ma è nata a Battipaglia in provincia di Salerno 33 anni fa. Si è appassionata alla cuvina seguendo la nonna mentre preparava pasta fresca, accudendola nei giorni in cui i genitori andavano al lavoro. Ha confessato di partecipare a Masterchef per capire e superare i propri limiti. Sin dalla prima puntata è stata annoverata fra i papabili per la vittoria e non è un caso che in più occasioni abbia vinto le prove intermedie, dovendo vivere però anche la tensione per il rischio di essere eliminata al Pressute Test.

DAVIDE TONETTI

Ha una storia molto particolare, il trentenne ex manager di un brand della moda italiana che un anno fa ha scelto di fare il papà a tempo pieno. Salvo poi, decidere di accettare una nuova sfida, quella di cambiare vita e dedicarsi alla cucina, la sua grande passione. Preparatissimo sul piano tecnico, non nasconde il proprio feeling con i piatti della tradizione orientale, in particolare quella giapponese dopo aver collezionato più di 50 viaggi nel Paese del Sol Levante. Davide colleziona coltelli e condivide con un suo amico chef di Copenaghen il sogno di traformare un vecchio casolare nel loro ristorante.