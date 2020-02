Coronavirus devastante per lo spettacolo: in ginocchio cinema, teatro e musica dal vivo. Perdite per milioni

L'allarme Coronavirus condiziona anche la programmazione cinematografica italiana. Il calendario delle proiezioni è stato stravolto dall'allerta virus, sia per la chiusura temporanea delle sale dovuta alle ordinanze delle regioni del nord, che per la prudenza che spinge i cittadini ad evitare i luoghi chiusi. Il risultato è stato un vero e proprio crollo degli incassi, come accaduto lo scorso fine settimana. Ma non soffre soltanto il cinema. La vendita dei biglietti per i concerti dal vivo, ad esempio, si è completamente fermata a livello nazionale. Secondo le stime di Assomusica le perdite dirette sono già di dieci milioni e mezzo di euro, mentre le ricadute sulle città che dovrebbero ospitare gli eventi sono stimate in venti milioni. Al nord teatri chiusi. Sono stati già cancellati 7400 spettacoli.

