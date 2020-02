Italia's Got Talent, applausi a scena aperta e 4 sì per il monologo di Adel sul razzismo

Arriva da Roma Sud uno dei protagonisti più applauditi della puntata di mercoledì 26 febbraio di Italia's Got Talent, in onda su Sky Uno. Si chiama Adel Ahmed e regala al pubblico di IGT un monologo tanto divertente, quanto amaramente vero. Non a caso conquista i giudici Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Joe Bastianich che gli tributano 4 sì e lo promuovono alla fase successiva. Adel affronta il tema del razzismo, sfoderando battute a ripetizione a cominciare dall'imbarazzo che gli creano tutti quelli che - per il colore della sua pelle - lo scambiano per il figlio di Carlo Conti. "Quando ero piccolo e andavo a scuola - continua Adel, incassando applausi a scena aperta - la maestra minacciava gli altri bambini tirando sempre in ballo mio padre. 'Se non fate i bravi stasera arriva l'uomo nero'. E io me la prendevo sul personale, andavo dalla maestra e le dicevo: Scusi, ma che c'entra mio padre?"

Ovazione per una delle battute finali, quando Adel confessa che il colore della pelle ha anche i suoi vantaggi, per esempio quando c'è da trovare un posto nella metropolitana piena. "Come si fa? Basta urlare a squarciagola: Allaaaaaaaaaaa...prossima scendo", ha rivelato Adel...