Achille Lauro torna San Francesco, una preghiera per annunciare il videoclip di Me ne frego (che esce oggi)

di Giuseppe Silvestri

Sarà un altro colpo di teatro. Non può che essere così. Basta l'annuncio sui social per far capire che il videoclip di Me ne frego, il pezzo portato da Achille Lauro sul palco della settantesima edizione del Festival di Sanremo, catalizzerà di nuovo l'attenzione dei critici e scatenerà ancora polemiche e perbenisti. Ed è solo questione di ore: la pubblicazione è prevista per oggi, 27 febbraio 2020. Achille Lauro lo svela dai profili social. E lo fa alla sua maniera, pubblicando il giorno prima due foto in cui indossa il saio di San Francesco, immagini accompagnate da un passo della "Preghiera semplice" del Poverello: "Signore, fa di me uno strumento della tua pace". Poi l'annuncio: il video, domani. Il Santo di Assisi, dunque, come era accaduto all'Ariston, al centro dell'attenzione dell'artista e di un videoclip per il quale nelle ultime settimane l'attesa è cresciuta in maniera esponenziale, non solo tra i fan di Lauro De Marinis (questo il suo vero nome), ma anche tra i critici e tra chi vuole capire fino a che punto possono arrivare le provocazioni di un artista che sul più classico palcoscenico della musica italiana ha stupito tutti con performance esagerate, ma per certi versi anche profonde.

Che video sarà? Un veloce antipasto Achille Lauro lo concede attraverso le instastories del suo profilo Instagram, pubblicando altre foto e un breve spezzone del filmato. Di certo nella clip ci sarà Elena d'Amario, la ballerina che nello "scatto scandalo" ispirata alla Pietà di Michelangelo veste i panni della Madonna e regge in braccio Achille Lauro Gesù Cristo. E a quanto pare non mancherà manco un lupo. Solo qualche ora d'attesa...

