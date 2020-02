Patrizia Mirigliani racconta il dramma a Porta a Porta: "Ho denunciato mio figlio, è prigioniero della droga"

Patrizia Mirigliani: "Mio figlio prigioniero della droga. L'ho denunciato". Con gli occhi gonfi di lacrime e visibilmente scossa, la figlia di Enzo, per decenni patron di Miss Italia, ha raccontato a Porta a Porta la tragedia che sta vivendo da anni, culminata con la denuncia del figlio. Il giovane è tossicodipendente e dopo un'odissea lunga 12 anni fatta di litigi, di urla e di minacce, Patrizia non ce l'ha più fatta e si è rivolta ai carabinieri, presentando denuncia per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. L'uomo ormai non vive più nell'abitazione con la madre, è costretto a indossare il braccialetto elettronico ed è sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento: deve restare ad oltre 400 metri dalla mamma. Drammatico l'appello di Patrizia nel salotto di Bruno Vespa, su Rai 1: "Spero ancora che possa cambiare. La droga non è una colpa, è una dipendenza in cui si entra e non si riesce ad uscire".

