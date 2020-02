Luisa Ranieri si racconta la settimanale Oggi. La nota attrice non ama parlare di sè - "Mi annoia parlare di me stessa... sono molto timida e questo pregiudica tutto" - ma nell'intervista spiega: "Le mie figlie sanno che mamma e papà fanno un mestiere che amano...Sentiranno certamente la mancanza, ma uno dei due c’è sempre a casa. È un'organizzazione scrupolosa la nostra: prima di accettare un film, io e Luca cerchiamo di capire chi di noi due sarà a Roma in quel periodo: 'Tu ci sei? Posso farlo questo film, allora?". Del marito Luca Zingaretti dice: "Luca è una certezza. Qui e ora". E di sè tratteggia questo ritratto: "Sono molto fricchettona... Non sono formale, sono sempre pronta, non mi preoccupo dei 'se'. Ho amici squattrinati con cui scherzo sempre, e visto che non sanno dove passare le vacanze rispondo loro che le passeranno da me al mare. Sono accudente e disinvolta".



