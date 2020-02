Ballando con le stelle 15, nel cast anche il fidanzato di Diletta Leotta

Milly Carlucci cala l'asso in vista della prima puntata di Ballando con le stelle, in programma il 28 marzo. Dopo aver ufficializzato la partecipazione di Elisa Isoardi e Barbara Bouchet, ecco l'annuncio a sorpresa. Nel cast dello show di Rai 1 dedicato al ballo ci sarà anche Daniele Scardina, pugile di 27 anni balzato agli onori delle cronache soprattutto dopo essersi fidanzato con Diletta Leotta, volto di punta di Dazn e protagonista anche al recente Festival di Sanremo. Daniele Scardina, soprannominato King Toretto, si è trasferito dal 2015 a Miami, dove si allena nella stessa palestra frequentata da Cassius Clay, ma proprio in queste settimane è rientrato in Italia. Ad attenderlo, sabato 28 febbraio al Palalido Allianz Cloud di Milano, ci sarebbe stata la difesa del titolo internazionale dei supermedi contro il monegasco Francillette, ma il match è stato cancellato per via dell'emergenza Coronavirus.

A Ballando con le stelle 15, Scardina dovrà fare i conti con una responsabilità non da poco, visto che in passato i campioni dello sport hanno sempre ben figurato: Fiona May, Elisa Di Francisca, Giusy Versace e Oney Tapia hanno addirittura vinto la finalissima.