Quentin Tarantino e Daniella Pick, il frutto del grande amore è un figlio dal nome top secret

Quentin Tarantino il 22 febbraio è diventato padre di un maschietto. Il nome per ora è top secret. E' il coronamento della storia d'amore tra il regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense e la moglie, Daniella Pick, cantante israeliana di venti anni più giovane. I due si sono conosciuti nel 2009 in Israele e da allora non si sono più lasciati.

Si sono sposati a sorpresa il 28 novembre 2018 a Los Angeles. Lei indossava un abito Dana Harel e ovviamente era bellissima. Quentin non usa mezze parole: "E' la donna della mia vita e tutto ciò che volevo era legarmi a lei". La nascita del bimbo esaudisce in pieno il desiderio del regista.