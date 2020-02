Enrico Brignano e le relazioni sentimentali: "Ecco cosa succede se rimani single a 50 anni". Video del comico

Enrico Brignano torna ad occuparsi delle relazioni sentimentali e dei problemi d'amore. Nell'ultimo video pubblicato dal comico romano sulla sua pagina facebook, la clip è dedicata a un tema di grande attualità: cosa succede a rimanere single a 50 anni. "Cosa fai, vai sui tuoi social, cambi lo stato, da impegnato a single, ti rimetti su piazza, cambi foto, te ne rifai una con i filtri, il corpo de n'altro e photoshop a manetta", ironizza il comico che - come sempre - prende in giro luoghi comuni e modi di fare ormai diffusi. Come le reazioni alla perdita dei capelli o il primo corteggiamento tra uomo e donna.