Don Matteo 12, trama e anticipazioni della puntata di giovedì 27 febbraio

Emozioni, colpi di scena e sorrisi anche nella sesta puntata di Don Matteo 12, la fiction in onda su Rai 1 ambientata in Umbria, negli splendidi scenari offerti dalla città di Spoleto. I due episodi in onda giovedì 27 febbraio alle 21,25 interpretati da con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guettà, Francesco Scali e Pamela Villoresi proporranno la storia del riavvicinamento di un padre alla figlia, cioè di Sergio La Cava e la piccola Ines. Artefice del ritorno alla normalità è Anna, il capitano dei carabinieri che ha seguito la vicenda di Sergio, condannato per un reato mai commesso e costretto a passare diversi anni in carcere.

Sul fronte delle indagini, invece, Anna sarà alle prese la soluzione di un caso che coinvolge direttamente il procuratore Sara Santonastasi per un suo precedente rapporto con un uomo misterioso. A starle vicino più di tutti è Marco, che in questo modo finisce per allontanarsi ancora da Anna.

A regalare sorrisi sarà una nuova avventura che vede protagonista il maresciallo Cecchini, che dopo aver visto sfumare l'opportunità di ottenere una promozione medita di lasciare l'Arma dei carabinieri per diventare un influencer. A dargli una mano nel ruolo di tutor d'eccezione sarà il gruppo comico napoletano The Jackal, che su youtube colleziona milioni di visualizzazioni.