Taylor Mega contornata di bottiglie di spumante scherza sul Coronavirus: "I miei viveri in quarantena"

Coronavirus e quarantena. Anche Taylor Mega cerca di esorcizzare la paura postando foto sul suo profilo Instagram. La showgirl e modella, pubblica una serie di immagini in cui come al solito appare particolarmente sexy. In tuta rossa aderentissima, è contornata da bottiglie colorate di spumante dell'azienda Aviva Wines Italia. E commenta ironicamente: "Quando sei in quarantena e fai scorta di viveri per due giorni. E voi di cosa avete fatto scorta?". Naturalmente oltre alla solita pioggia di like non mancano i complimenti, anche se non tutti gradiscono la battuta sul Coronavirus e sulla quarantena. Per la modella, insomma, si tratta dell'ennesima provocazione via social network.

