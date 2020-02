Grande Fratello Vip, impazza la festa di Carnevale nella casa. Asia Valente, Paola Di Benedetto e Barbara Soldati danno sfogo alla loro passione per il ballo e la musica raggaeton, con tanto di twerking di gruppo davanti allo specchio. Un momento immortalato con un video pubblicato sulle storie di Instagram del programma. Clima allegro e spensierato nella casa, dopo le tensioni degli ultimi giorni, con l'eliminazione di Clizia Incorvaia per le frasi rivolte ad Andrea Denver (leggi qui) e l'ingresso di Sossio Aruta e Valeria Marini. E ora c'è anche l'incognita squalifica per Paolo Ciavarro, dopo un'altra frase un po' "sopra le righe".