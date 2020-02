Masterchef 9, le anticipazioni della semifinale di giovedì 27 febbraio

I cinque cuochi amatoriali rimasti in gara a Masterchef 9 - Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò - sono pronti a sfidarsi in una semifinale ricca di colpi di scena. L'appuntamento di giovedì 27 febbraio alle 21,15 su Sky Uno (canale 108) e Now tv sarà una sfida senza esclusione di colpi, troppo alta la posta in palio per mollare proprio adesso. E troppo allettante il premio finale che spetterà al vincitore, 100 mila euro e la pubblicazione del primo libro di ricette.

La semifinale si aprirà con una Mistery Box ispirata al ricordo: i concorrenti, che incontreranno persone alle quali sono molto legati, presenteranno e reinterpreteranno un piatto al quale sono molto legati. Prova impegnativa, come del resto tutte quelle del cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, che garantirà però un vantaggio non da poco per andare avanti. Nell'Invention Test dovranno cucinare al fianco dei due giudici Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri sotto l'occhio attento dell'altro giudice Giorgio Locatelli. Niente di paragonabile, comunque, rispetto allo step successivo, quando ci sarà da fare i conti con i piatti dello chef pluristellato Yannick Alléno del Pavillon Ledoyen di Parigi. Prove ed esercitazioni a ritmo serrato, che porteranno qualcuno dei superstiti della nona edizione di Masterchef Italia fino al temutissimo Pressure Test, quando non ci sarà più tempo per sbagliare. Per chi non supera la prova non avrà altre prove di appello e ci sarà l'eliminazine: dovrà togliersi il grembiule, salutare giudici e varcare la grande porta della cucina di Masterchef 9 per tornare definitivamente a casa.