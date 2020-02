Pechino Express 2020, violenta lite all'arrivo a Bangkok. I Wedding Planner vincono la tappa ma una coppia esce

Pechino Express 2020, 532 chilometri tra avventure più o meno piacevoli fino all'arrivo a Bangkok, la perla dell'Asia come l'ha definita Costantino della Gherardesca. Tra le prove più spinose quella del Durian, il frutto puzzolente che costringe Enzo Miccio a turarsi il naso. Litigio storico tra Soleil e Vera Gemma. Quando, a fine puntata, è il momento di raggiungere il ponte con un passaggio, la bella Soleil si mette davanti alla macchina per impedire ai Sopravvissuti di partire. Vera Gemma non risparmia insulti. Ma nessun regolamento è stato violato per cui il programma va avanti. Tra Soleil e Vera il clima è di ghiaccio. E' l'ora della classifica. Primi i Wedding Planner, seconda posizione per le Top, terza per Mamma e figlia, quindi i Gladiatori, i Sopravvissuti e le Collegiali. A rischio eliminazione restano gli Inseparabili e i Palermitani. "Eliminiano i Palermitani", dice Enzo Miccio. Palermitani fuori, dunque. Restano in gara gli Inseparabili.