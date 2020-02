Grande Fratello vip 4, presunta bestemmia di Paolo Ciavarro: è a rischio squalifica

Grande Fratello vip 4, i colpi di scena non finiscono mai. Paolo Ciavarro è sotto accusa sui social per una presunta bestemmia che avrebbe pronunciato nella Casa più spiata d'Italia.

Su Twitter, molti utenti hanno pubblicato il video delle parole incriminate, ma la frase detta dal concorrente del Gf vip 4, non è per la verità molto nitida. Ciavarro faceva la doccia insieme ad Andrea Montovoli: “Continua a uscire schiuma ovunque” dice Paolo. Ma per alcuni Ciavarro avrebbe aggiunto anche ‘Po**o D*o’.L’audio non è molto chiaro, ma molti utenti chiedono che sia squalificato. Il pubblico si spacca. I fan lo difendono: “Paolo è uno che se si inca**a dice "mi sto incacchiando", altro che bestemmia!”.