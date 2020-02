Carnevale, Vasco Rossi in maschera: uno, nessuno, centomila. "Ognuno vede le persone come le vuole vedere"

Vasco Rossi nell'ultimo giorno di Carnevale pubblica un collage di sue foto in maschera e tira in ballo Pirandello per una riflessione. "Uno, nessuno, centomila - scrive il Blasco nazionale - è il titolo bellissimo di un romanzo di Pirandello, che mi ha colpito perché, a parte l'ironia, era molto divertente che uno scoprisse di essere non una persona sola, ma tante in realtà... tutte quelle che gli altri vedono, perché ognuno vede quello che vuole vedere".

"Ciascuno di noi - conclude il rocker - vede una persona per come la conosce lui, quindi uno può essere uno... nessuno... e centomila". Come al solito migliaia i like e i commenti su tutti i profili social del cantautore.

Guarda anche Vasco Rossi da Los Angeles annuncia una nuova canzone