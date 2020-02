Allarme Coronavirus, Elettra Lamborghini annulla tappe dell'instore tour: "Pensiamo alla salute dei fan"

L'allarme Coronavirus spinge anche Elettra Lamborghini a cambiare i suoi programmi. La regina del twerking annulla due date del suo instore tour. Oggi, 23 febbraio, la cantante sono sarà a Biella, mentre per domani è stato annullato l'incontro di Genova.

"Date le notizie delle ultime ore - si legge nel suo profilo Instagram - è con grande rammarico che ci troviamo costretti ad annullare gli instore previsti per oggi a Biella e per domani a Genova per motivi precauzionali: una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan i Elettra Lamborghini, che vuole privilegiare la salute di tutti in un momento così delicato. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori comunicazioni in merito agli instore previsti la prossima settimana".

