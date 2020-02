Domenica in, Carlo Verdone da Mara Venier sul Coronavirus: "Fiducia e presto un vaccino"

Carlo Verdone, ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata di oggi, domenica 23 febbraio. Una dei temi affrontati da Verdone è relativo alla sua carriera, alla sua vita personale e anche all'emergenza Coronavirus. In collegamento col Tg1, prima dell'inizio della trasmissione, l'attore e regista romano, noto per essere "ipocondriaco" ha affermato a proposito del Coronavirus: "Siamo nelle mani dei medici, virologi e infettivologi. Comunque dobbiamo essere fiduciosi, sono sicuro che l'emergenza rientrerà e presto avremo anche un vaccino, le notizie che arrivano dall'Australia sono positive". Il riferimento di Verdone è al vaccino che stanno sviluppando alcuni ricercatori dell'università del Queensland, che avrebbe superato un primo test preliminare.